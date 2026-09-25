Άρης Μουγκοπέτρος: “Μου δόθηκε μία δεύτερη ευκαιρία και θα την αξιοποιήσω”

Στην εκπομπή Super Κατερίνα και την Μαρία Βλάχου μίλησε ο Άρης Μουγκοπέτρος. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου μίλησε για τα τελευταία γεγονότα που τον έφεραν ενώπιων της δικαιοσύνης, αλλά και για το πως αντιλαμβάνεται πλέον τις δυσκολίες μετά τον τραυματισμό του στα δάχτυλα.

“Ξεκινάω από το μειον όχι μόνο από την αρχή. Μου δόθηκε όμως μία δεύτερη ευκαιρία και θέλω να την αξιοποιήσω” εξομολογήθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

“Έχω πλέον εγκατασταθεί στην Αθήνα. Με τη σύζυγό μου πήραμε διαζύγιο, την σέβομαι και προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε βάζοντας πάνω από όλα τα παιδιά” είπε στην κάμερα της εκπομπής.