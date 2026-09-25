Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για 75χρονη πεζοπόρο στο Συρράκο
Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας – Με φορείο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας σε 75χρονη, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή του Συρράκου, στα Βόρεια Τζουμέρκα της Ηπείρου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:15 το πρωί.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνολικά 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα, από την 5η ΕΜΑΚ, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βόρειων Τζουμέρκων.
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν την 75χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, και την μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο.
Στη συνέχεια, η τραυματισμένη γυναίκα παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις