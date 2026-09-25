Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για 75χρονη πεζοπόρο στο Συρράκο

Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας – Με φορείο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας σε 75χρονη, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή του Συρράκου, στα Βόρεια Τζουμέρκα της Ηπείρου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:15 το πρωί.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνολικά 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα, από την 5η ΕΜΑΚ, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βόρειων Τζουμέρκων.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν την 75χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, και την μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια, η τραυματισμένη γυναίκα παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.