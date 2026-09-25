Ηγουμενίτσα: Νεκρός 24χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο

Νεκρός είναι ένας 24χρονος οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, στο ύψος του Μαργαριτίου.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με ΙΧΕ αυτοκίνητο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση δεν έχουν διευκρινιστεί.

Η σύγκρουση με το ΙΧ

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, στην περιοχή του Μαργαριτίου. Η μηχανή του 24χρονου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο νεαρός μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί θανάσιμα.

Έρευνα από την Τροχαία

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πώς ακριβώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας.