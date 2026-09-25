Αγρίνιο: Με φωτεινή επιγραφή “Όσο ζω μαζώ” φαρμακείο

Με ένα ξεχωριστό τρόπο αποχαιρέτησαν φαρμακοποιοί τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στην φωτεινή επιγραφή του φαρμακείου, αναγράφεται το “Όσο Ζω Μαζώ”.

Μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα ο φαρμακοποιός δηλώνει θαυμαστής του αγαπημένου τραγουδιστή, ενώ είπε, την φωτεινή επιγραφή θα την κρατήσει έως και τα 40 του.

“Κάθε χρόνο ήμασταν πρώτο τραπέζι. Η είδηση του θανάτου του, έπεσε σαν κεραμίδα. Τον νιώθουμε σαν δικό μας άνθρωπο.” είπε στην κάμερα της εκπομπής ο φαρμακοποιός.