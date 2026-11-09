Κέρκυρα: 83χρονος παρασύρθηκε από ΙΧ στην Παλαιοκαστρίτσα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας, όπου αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 60χρονος παρέσυρε 83χρονο πεζό.

Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε θανάσιμα και υπέκυψε στα τραύματά του.

Η σύλληψη του 60χρονου οδηγού

Οι αρχές συνέλαβαν τον 60χρονο οδηγό για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, μετά το δυστύχημα στην περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας.

Η έρευνα για το τροχαίο στην Παλαιοκαστρίτσα

Την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η παράσυρση του 83χρονου έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Παλαιοκαστριτών.