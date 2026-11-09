Πάτρα: Απειλεί να αυτοπυρποληθεί και να κάψει το σπίτι του

Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάτρα, έπειτα από απειλές άνδρα ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι του και θα αυτοπυρποληθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό 6ου Συντάγματος, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ επιχειρούν δύο ειδικοί διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, βρίσκονται εκεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει εύφλεκτο υλικό στο σημείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επικοινώνησε ο ίδιος με την αστυνομία νωρίς το πρωί, ενημερώνοντας για τις προθέσεις του.

Κατά τις ίδιες πηγές, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι διαπραγματευτές επιχειρούν να επικοινωνήσουν μαζί του, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε επικίνδυνη εξέλιξη.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Mε πληροφορίες του tempo24.news