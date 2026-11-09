Υγρός τάφος η Κρήτη: 22 νεκροί και 123 διασωθέντες σε τρία περιστατικά με μετανάστες

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σημείο όπου έχουν μεταφερθεί οι διασωθέντες μετανάστες, τυλιγμένοι με κουβέρτες, ενώ υγειονομικοί τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών, δεκάδες άνθρωποι στη θάλασσα και ένας βαρύς απολογισμός συνθέτουν το σκηνικό των διαδοχικών περιστατικών που σημειώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ συνολικά 123 μετανάστες έχουν διασωθεί.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026, όταν οι λιμενικές αρχές ενημερώθηκαν για λέμβο με αλλοδαπούς σε δυσχερή θέση, έξι ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στην περιοχή απέπλευσε το ρυμουλκό «ΠΥΡΡΟΣ». Λίγο μετά τα μεσάνυχτα εντόπισε τη λέμβο, σε απόσταση 4,5 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Από το σκάφος περισυνελέγησαν 28 υπήκοοι Σουδάν και η σορός ενός άνδρα. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 6-7 μποφόρ. Η ρυμούλκηση της λέμβου και η περαιτέρω περισυλλογή πιθανών σορών κρίθηκαν εξαιρετικά επικίνδυνες.

Οι διασωθέντες ανέφεραν ότι δύο ακόμη άτομα είχαν πέσει στη θάλασσα το απόγευμα της 6ης Νοεμβρίου και έκτοτε αγνοούνταν.

Το πρωί, οι 28 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες. Δύο διακομίστηκαν στο ΠΑΓΝΗ, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Νοεμβρίου. Ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε την ίδια λέμβο, περίπου 10 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Στο εσωτερικό της βρίσκονταν επτά ακόμη σοροί.

Με τη συνδρομή του φορτηγού πλοίου «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ», η λέμβος μεταφέρθηκε στο λιμάνι. Οι επτά σοροί παραδόθηκαν για τη μεταφορά τους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το ταξίδι είχε ξεκινήσει στις 3 ή 4 Νοεμβρίου. Κάθε επιβαίνων φέρεται να είχε καταβάλει από 12.000 έως 16.000 δηνάρια Λιβύης για τη μεταφορά του στην Ελλάδα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Σουδάν, ηλικίας 28 και 16 ετών. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες φέρονται να τους αναγνώρισαν ως διακινητές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση, σύσταση συμμορίας και θανατηφόρα έκθεση.

Την ίδια ώρα, δεύτερη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε σε απόσταση 47 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε νέα λέμβο με περίπου 100 αλλοδαπούς.

Πλοίο της δύναμης Frontex προχώρησε στην περισυλλογή τους, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Οι περίπου 100 άνθρωποι αναμενόταν να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Νέα τραγωδία με 14 νεκρούς και 18 διασωθέντες

Τρίτο περιστατικό προστέθηκε στον ήδη βαρύ απολογισμό, αυτή τη φορά περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε από εμπορικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με σημαία Μαρόκου. Το πλήρωμα έσπευσε να βοηθήσει τους επιβαίνοντες και διέσωσε 18 ανθρώπους.

Στο σημείο έσπευσε και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, τα στελέχη του οποίου παρέλαβαν τους 18 διασωθέντες, ενώ ανέσυραν και 13 σορούς μεταναστών. Ένας ακόμη μετανάστης, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας, υπέκυψε στα τραύματά του.

Το σκάφος του Λιμενικού κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις τρεις επιχειρήσεις έχουν διασωθεί συνολικά 123 άνθρωποι, ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε 22. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι δύο αγνοούμενοι από το πρώτο περιστατικό.

Οι επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης αποτυπώνουν το μέγεθος των διαδοχικών περιστατικών που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις διάσωσης.