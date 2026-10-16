Χανιά: Απείλησε με όπλο και χτύπησε την σύντροφό του

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κίσσαμο με θύμα 48χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε σε ξενώνα προστασίας, ενώ ο 57χρονος σύντροφός της αναζητείται.

Η υπόθεση ήρθε για πρώτη φορά στο φως πριν περίπου έναν μήνα, στις 15 Σεπτεμβρίου, όταν η γυναίκα επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας της περιοχής, επικαλούμενη πρόβλημα υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες στο Κέντρο Υγείας η γυναίκα εκμυστηρεύτηκε σε νοσηλεύτρια όσα βίωνε στη σχέση της με τον 57χρονο, κάνοντας λόγο για περιστατικά ξυλοδαρμού, καθώς μάλιστα και για απειλές με όπλο.

Παρά τα όσα διηγήθηκε η 48χρονη δεν επιθυμούσε αρχικά να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία σε βάρος του συντρόφου της. Ωστόσο, η νοσηλεύτρια ενημέρωσε την Αστυνομία και το αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές. Οι αστυνομικοί έπειτα από έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού, εντόπισαν το όπλο μαζί με φυσσίγγια και γεμιστήρα.

Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες η 48χρονη κατέθεσε εκ νέου στις 13 Οκτωβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα, ότι σημειώθηκε νέο επεισόδιο μεταξύ τους. Η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε εκ νέου απειλές και σωματική επίθεση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ξανά η παρέμβαση της Αστυνομίας.

Οι αστυνομικές αρχές μετέβησαν στο σημείο και φρόντισαν για την ασφαλή μεταφορά της γυναίκας σε ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 48χρονη δεν επιθυμούσε να εγκαταστήσει στο κινητό της τηλέφωνο το panic button.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 57χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να τον αναζητούν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.