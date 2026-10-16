Ομόνοια: Συνελήφθη 19χρονος με πιστόλι και 10 φυσίγγια

Στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου, στην περιοχή της Ομόνοιας.

Ο έλεγχος από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) εντόπισαν τον 19χρονο να κινείται πεζός στην Ομόνοια, στο πλαίσιο της περιπολίας τους.

Στη συνέχεια, τον κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντόπισαν το πιστόλι με γεμιστήρα και τα 10 φυσίγγια, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν όλα τα παραπάνω ευρήματα και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας

Μετά τη σύλληψή του, ο 19χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.