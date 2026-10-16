Κηφισός: ΙΧ με εκτεταμένες ζημιές προκαλεί αντιδράσεις

Ένα αυτοκίνητο με εμφανείς και εκτεταμένες φθορές καταγράφηκε να κινείται στη μεσαία λωρίδα της λεωφόρου Κηφισού, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές. Η εικόνα του οχήματος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό αφορά έναν από τους κεντρικότερους και πιο επιβαρυμένους οδικούς άξονες της Αττικής, όπου η κυκλοφορία είναι καθημερινά αυξημένη. Το αυτοκίνητο φαίνεται να κινείται κανονικά, παρά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Οι ζημιές που διακρίνονται στο όχημα ήταν ο λόγος που το υλικό έγινε viral και άνοιξε συζήτηση για το κατά πόσο ένα αυτοκίνητο σε αυτή την κατάσταση μπορεί να κυκλοφορεί με ασφάλεια.

Ερωτήματα για την οδική ασφάλεια και τους ελέγχους

Η καταγραφή αναδεικνύει ζητήματα οδικής ασφάλειας, καθώς το όχημα κινήθηκε σε δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας της Αττικής. Παράλληλα, το περιστατικό επανέφερε ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.

Πηγή Φωτογραφίας: carandmotor.gr