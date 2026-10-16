Τροχαίο στην Αθηνών- Κορίνθου: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στις μπάρες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά στηθαία του δρόμου. Οι συνθήγκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες,

Το ατύχημα σημειώθηκε μετά τη γέφυρα Ασπροπύργου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Λόγω του τροχαίου παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.