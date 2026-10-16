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Τροχαίο στην Αθηνών- Κορίνθου: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στις μπάρες

Ένας σοβαρά τραυματίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/10/2026 18:07
Τροχαίο στην Αθηνών- Κορίνθου: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στις μπάρες
INTIME

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά στηθαία του δρόμου. Οι συνθήγκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες,

Το ατύχημα σημειώθηκε μετά τη γέφυρα Ασπροπύργου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Λόγω του τροχαίου παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

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