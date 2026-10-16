Μεγαλώνει ο “Αλέξης”
Η μικρή φώκια, ο Αλέξης, που διασώθηκε από τις ακτές των Σπετσών, μεγαλώνει. Έχει φτάσει πλέον τα 30 κιλά. Η επιστροφή στην θάλασσα είναι πολύ κοντά.
Η νεογέννητη φώκια περιπλανιόταν μόνη της χωρίς την μητέρα της σε παραλία γεμάτη κόσμο. Ο “Αλέξης” διασώθηκε με την βοήθεια του λιμεναρχείου Σπετσών, της τοπικής κτηνιάτρου και εθελοντών και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Περίθαλψης της MOm, όπου οι ειδικοί το εξέτασαν και τον φρόντισαν.
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