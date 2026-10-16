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Μεγαλώνει ο “Αλέξης”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/10/2026 17:41
Μεγαλώνει ο “Αλέξης”
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - Facebook MOm Greece

Η μικρή φώκια, ο Αλέξης, που διασώθηκε  από τις ακτές των Σπετσών, μεγαλώνει. Έχει φτάσει πλέον τα 30 κιλά. Η επιστροφή στην θάλασσα είναι πολύ κοντά.

Η νεογέννητη φώκια περιπλανιόταν μόνη της χωρίς την μητέρα της σε παραλία γεμάτη κόσμο. Ο “Αλέξης” διασώθηκε με την βοήθεια του λιμεναρχείου Σπετσών, της τοπικής κτηνιάτρου και εθελοντών και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Περίθαλψης της MOm, όπου οι ειδικοί το εξέτασαν και τον φρόντισαν.

ΦΩΚΙΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΑΛΕΞΗΣ Mom
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