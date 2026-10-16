Αθήνα: Σύλληψη 37χρονου για διακίνηση κοκαΐνης

Κατασχέθηκαν πάνω από 13.800 ευρώ

Κατασχέθηκαν πάνω από 13.800 ευρώ

Κατασχέθηκαν πάνω από 13.800 ευρώ

Ένας 37χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Κατηγορείται επίσης για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς επιχείρησε να αποφύγει τη σύλληψη απωθώντας τους αστυνομικούς.

Οι συσκευασίες κοκαΐνης που εντοπίστηκαν

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν και διασταύρωσαν πληροφορίες για τη δράση του 37χρονου και διαπίστωσαν ότι φέρεται να κατείχε και να διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης.

Όταν επιχείρησαν να τον ελέγξουν, ο κατηγορούμενος προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη και επιτέθηκε στους αστυνομικούς, απωθώντας τους. Εκείνοι αντέδρασαν άμεσα και τον ακινητοποίησαν.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του. Εκεί εντόπισαν 46 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 35,85 γραμμαρίων, καθώς και 30 συσκευασίες με βραστή κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 17,8 γραμμαρίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ποσότητες προορίζονταν για διακίνηση.

Τα χρήματα και τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά:

35,85 γραμμάρια κοκαΐνης

17,8 γραμμάρια βραστής κοκαΐνης

13.845 ευρώ

Ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

Δύο κινητά τηλέφωνα

Πλήθος νάιλον συσκευασιών κατάλληλων για τη συσκευασία ναρκωτικών

Το ποινικό παρελθόν του 37χρονου

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές, αντίσταση, απείθεια και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Μετά τη σύλληψή του, ο 37χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.