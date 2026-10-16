Αθήνα: Δύο 18χρονοι συνελήφθησαν με κλεμμένα προϊόντα

Δύο 18χρονοι συνελήφθησαν το απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας, κατηγορούμενοι ότι έκλεβαν προϊόντα από καταστήματα του ιστορικού κέντρου.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 1.000 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν αφαιρέσει διαδοχικά από δύο καταστήματα.

Πώς εντοπίστηκαν οι δύο 18χρονοι

Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ).

Οι αστυνομικοί αναζητούσαν άτομα που φέρονταν να αφαιρούν προϊόντα από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο των ερευνών τους, εντόπισαν τους δύο νεαρούς και τους κάλεσαν για έλεγχο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Μετά τον εντοπισμό των προϊόντων, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους δύο 18χρονους και τους συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στη συνέχεια, οι δύο 18χρονοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.