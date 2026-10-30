Χανιά: Άνδρας εντοπίστηκε να κυνηγά παράνομα τη νύχτα

Καραμπίνα και φακό κατέσχεσαν Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, έπειτα από τον εντοπισμό άνδρα που φέρεται να κυνηγούσε παράνομα κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Πλάτανο Κισσάμου.

Σε βάρος του βεβαιώθηκε παράβαση, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο και σχηματίστηκε δικογραφία.

Το περιστατικό καταγράφηκε χθες στις 22:00, στη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή. Οι θηροφύλακες παρατήρησαν δέσμη φωτός να μετακινείται και, λίγο αργότερα, άκουσαν πυροβολισμό.

Ακολουθώντας το φως, οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες προσέγγισαν τον άνδρα και διαπίστωσαν ότι είχε μαζί του κυνηγετική καραμπίνα. Κατά τον έλεγχο, στο όπλο υπήρχαν ενδείξεις πρόσφατης χρήσης, καθώς αναφερόταν χαρακτηριστική οσμή καύσης που συνδέεται με πυροβολισμό.

Δικογραφία στο Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Ακολούθησε προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα για την απελευθέρωσή του.

Η διαδικασία συνεχίστηκε στη Διεύθυνση Δασών Χανίων. Εκεί, οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες κατέθεσαν ενόρκως για τις συνθήκες εντοπισμού και διαπίστωσης της παράβασης στον Πλάτανο Κισσάμου.