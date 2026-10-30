Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Λ. Ποσειδώνος και Λ. Βουλιαγμένης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το Σαββατοκύριακο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, λόγω εργασιών.

Ειδικότερα το Σάββατο οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες 23.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, ενώ την Κυριακή κατά τις ώρες 23.00΄ έως 06.00΄ της επομένης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε συγκεκριμένα οδικά τμήματα, περιοχής Δήμων Αγίου Δημητρίου, Ελληνικού, Γλυφάδας και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Βουλιαγμένη, ως εξής:

Επί της Λεωφ. Ποσειδώνος, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Βήτα, έως πριν την συμβολή της με την Πλατεία Κρήτης.

Επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως, έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Λεωφ. Κων. Καραμανλή.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Η αστυνομία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.