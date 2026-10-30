78 συλλήψεις στο παρελθόν για τους τρεις κατηγορούμενους της έκρηξης στην Πλάκα!

34 ημέρες χρειάστηκαν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για να εξιχνιάσουν τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, που σημειώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026 και στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, όπως ανέφερε σήμερα, ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, σε επίσημη ενημέρωση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 29 Οκτωβρίου, με τη σύλληψη τριών ανδρών. Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, και έναν 34χρονο υπήκοο Αλβανίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τρεις φέρονται να προκάλεσαν ζημιά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου, επιχειρώντας να αφαιρέσουν χάλκινα τμήματα. Η διαρροή που ακολούθησε οδήγησε στη συσσώρευση αερίου και στην ισχυρή έκρηξη.

Βαρύ ποινικό παρελθόν

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα στοιχεία για το παρελθόν των συλληφθέντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος έχει συλληφθεί συνολικά 45 φορές, ο 37χρονος 13 φορές και ο 34χρονος 20 φορές.

Οι συλλήψεις τους στο παρελθόν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, υποθέσεις κλοπών, ναρκωτικών, ληστειών και αποδοχής προϊόντων εγκλήματος. Συνολικά καταγράφονται 78 προηγούμενες συλλήψεις.

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα και με την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών. Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ εξέτασαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, αξιοποίησαν στοιχεία από επικοινωνίες και προχώρησαν σε ανασύσταση του χώρου της έκρηξης.

Καθοριστική ήταν η επιστημονική διερεύνηση. Στην υπόθεση συμμετείχαν δικαστικοί πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, χημικός και επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου Μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σημαντική ήταν επίσης η συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ., που συνέβαλαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Προθεσμία για απολογία τη Δευτέρα

Οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας και ζήτησαν προθεσμία. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, ενώ η έρευνα της Πυροσβεστικής έφερε στο φως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια απόπειρα κλοπής χαλκού φέρεται να εξελίχθηκε σε τραγωδία με έξι νεκρούς.