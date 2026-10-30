Γαλάτσι: «Ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος»

Στα ίχνη του άνδρα που φέρεται να σκότωσε έναν 80χρονο στο Γαλάτσι στις 24 Ιουλίου έφτασαν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από πολύμηνη έρευνα.

Ο 48χρονος κατηγορείται ότι εισέβαλε στο σπίτι του ηλικιωμένου με σκοπό την κλοπή και στη συνέχεια τον στραγγάλισε, ενώ μετά το έγκλημα εμφανίστηκε άλλες τρεις φορές έξω από την κατοικία, αναζητώντας πληροφορίες.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 25 Ιουλίου, όταν ο γιος του ηλικιωμένου εντόπισε τον πατέρα του νεκρό στο εσωτερικό της κατοικίας του. Η σορός βρισκόταν στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας, ενώ ο χώρος έφερε εμφανή σημάδια αναστάτωσης.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ότι ο 80χρονος έφερε τραύμα στον λαιμό, στοιχείο που αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του.

Το βιντεοληπτικό υλικό και οι τρεις επιστροφές

Σημαντικά στοιχεία για την πορεία των ερευνών προέκυψαν από την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού. Σε καταγραφές της 24ης Ιουλίου ο 48χρονος εμφανίζεται να κινείται έξω από την κατοικία του 80χρονου, σε χρονικό διάστημα που συμπίπτει με την εκτιμώμενη ώρα θανάτου του ηλικιωμένου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσαν οι Αρχές, στις κινήσεις του 48χρονου τις ημέρες που ακολούθησαν. Ο ίδιος φέρεται να επέστρεψε στην περιοχή τρεις διαφορετικές φορές, προσεγγίζοντας κατοίκους και προσπαθώντας να ενημερωθεί για όσα είχαν συμβεί.

Η πρώτη εμφάνισή του καταγράφηκε το βράδυ της 25ης Ιουλίου. Τότε φέρεται να συνομίλησε με γείτονα του θύματος, τον οποίο ρώτησε εάν γνώριζε τον λόγο για τον οποίο είχε φτάσει η αστυνομία στο σπίτι.

Στις 27 Ιουλίου επέστρεψε ξανά, αναζητώντας πληροφορίες από άλλους κατοίκους της περιοχής. Αυτή τη φορά ενδιαφέρθηκε να μάθει εάν υπήρχαν νεότερα για τον θάνατο του ηλικιωμένου, αλλά και αν οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο δολοφονίας.

Η τελευταία καταγεγραμμένη επιστροφή του σημειώθηκε στις 28 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με γείτονες, φέρεται να τους ρωτούσε εάν είχαν δεχθεί κλήση από την αστυνομία προκειμένου να καταθέσουν για την υπόθεση.

Όπως προκύπτει από τις μαρτυρικές καταθέσεις, ο 48χρονος εμφανιζόταν ιδιαίτερα αγχωμένος κατά τις επαφές του με τους κατοίκους της γειτονιάς.

Το ένταλμα σύλληψης και ο ισχυρισμός του 48χρονου

Η αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων οδήγησε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του 48χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Για τον ίδιο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, το οποίο εκτελέστηκε χθες το πρωί, οδηγώντας στη σύλληψή του.

Κατά την εξέτασή του, ο 48χρονος φέρεται να έδωσε τη δική του εκδοχή για την παρουσία του στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι είχε μεταβεί στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες μόνωσης στην ταράτσα του ηλικιωμένου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, κατά την παρουσία του στην περιοχή δεν είχε μαζί του εργαλεία που να συνδέονται με τις εργασίες τις οποίες επικαλέστηκε.