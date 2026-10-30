Στην ΓΑΔΑ ο Α. Ρέμος: Κατέθεσε μήνυση για δυσφημιστικές αναρτήσεις

Στη ΓΑΔΑ βρέθηκε ο γνωστός τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος, προκειμένου να καταθέσει μυνητήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για δυσφημιστικές αναρτήσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο Αντώνης Ρέμος, επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ, για να καταθέσει μήνυση. Συγκεκριμένα αυτή απευθύνεται κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs, τα οποία όπως ισχυρίζεται τον δυσφημούν.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του δικηγόρου:

Ανακοίνωση

Μιχάλη Δημητρακοπούλου, πληρεξούσιου δικηγόρου Αντώνη Ρέμου.

Πράγματι σήμερα ο Αντώνης Ρέμος επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs , που τον δυσφημούν .

Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων αλλά υπάρχει και ένα αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση