Κλινική στα Χανιά: Νέα στοιχεία για γυναίκες και ομόφυλα ζευγάρια

Έπαιζαν με την επιθυμία τους να αποκτήσουν ένα παιδί. Εξαπατούσαν ζευγάρια, ακόμη και από το εξωτερικό, και τους αποσπούσαν χιλιάδες ευρώ. Η υπόθεση της κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Χανιά εξακολουθεί να συγκλονίζει το πανελλήνιο, καθώς η δικογραφία εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται λόγος για ποσό που έφτανε τις 140.000 ευρώ !

Η προσοχή εστιάζεται στις περιπτώσεις ομόφυλων ζευγαριών από την Αυστραλία, τα οποία φέρονται να κατέβαλλαν μεγάλα χρηματικά ποσά με σκοπό να αποκτήσουν παιδιά μέσω του συγκεκριμένου δικτύου.

Στη μεγάλη δίκη, που συνεχίζεται σήμερα στα Χανιά, στο εδώλιο βρίσκονται 33 κατηγορούμενοι, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, που συνδέονται με παράνομες εξωσωματικές γονιμοποιήσεις, τη διαχείριση γενετικού υλικού και την εκμετάλλευση γυναικών, που χρησιμοποιούνταν ως παρένθετες μητέρες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, γυναίκες από την Ουκρανία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία μεταφέρονταν προκειμένου να γίνουν παρένθετες μητέρες. Φιλοξενούνταν στα Χανιά μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκυμοσύνη τους.

Οι καταγγελίες των γυναικών

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία παρατίθενται ιστορίες γυναικών, που περιγράφουν πως εμπιστεύτηκαν τους γιατρούς της κλινικής και πλήρωσαν χιλιάδες ευρώ σε θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης, χωρίς τελικά να καταφέρουν να αποκτήσουν παιδί.

Κάποιες, μάλιστα, καταγγέλλουν ότι υποβλήθηκαν σε εικονικές εξωσωματικές, πληρώνοντας για ιατρικές πράξεις, που δεν επιβεβαιώνουν ούτε τα αρχεία της κλινικής. Ακόμη πιο κρίσιμες είναι οι καταγγελίες γυναικών από τις οποίες φέρεται να αφαιρέθηκαν ωάρια, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Οι καταγγελίες αυτές δημιουργούν ένα εφιαλτικό σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεκάδες από τις γυναίκες, που προσπαθούσαν για χρόνια να γίνουν μητέρες, μπορεί να έχουν αποκτήσει βιολογικά παιδιά των οποίων την ύπαρξη δεν γνωρίζουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι αρχές ερευνούν τις περιπτώσεις 173 δότριων ωαρίων και τουλάχιστον 333 ωοληψιων. Παράλληλα, εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.