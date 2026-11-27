Ξανά σε επάρκεια τα αντιγριπικά εμβόλια στα φαρμακεία.

Μετά την κυκλοφορία νέων παρτίδων, δίνεται τέλος στα προβλήματα διαθεσιμότητας, που είχαν παρατηρηθεί τις προηγούμενες μέρες.

Συγκεκριμένα, στην αγορά διατέθηκαν περίπου 700.000 νέες δόσεις, διασφαλίζοντας πλέον την πλήρη επάρκεια εμβολίων για την κάλυψη της ζήτησης.

Πώς προέκυψαν οι ελλείψεις

Με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και της ΗΔΥΚΑ, μέχρι πρότινος οι φαρμακευτικές εταιρείες είχαν προμηθεύσει την αγορά με 2,5 εκατομμύρια αντιγριπικά εμβόλια, ενώ είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 1,8 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Αυτό σημαίνει ότι παρέμεναν διαθέσιμες περίπου 700.000 δόσεις. Ωστόσο, η κατανομή τους δεν ήταν ομοιόμορφη, με αποτέλεσμα ορισμένα φαρμακεία να διαθέτουν επαρκή αποθέματα και άλλα να αντιμετωπίζουν ελλείψεις.

Οι δυσκολίες στην προμήθεια αποδόθηκαν κυρίως σε καθυστερήσεις στις εισαγωγές, σε σύγκριση με το χρονοδιάγραμμα της προηγούμενης χρονιάς. Η παραγωγή επηρεάστηκε από την προσθήκη τριών νέων στελεχών στο εμβόλιο, αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα των απαραίτητων αντιδραστηρίων. Οι συγκεκριμένες συνθήκες προκάλεσαν μεταβολές στα χρονοδιαγράμματα παραγωγής και δυσκολίες στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για αντιγριπικά εμβόλια εμφανίζεται αυξημένη. Σε αυτό έχουν συμβάλει οι εκτιμήσεις των επιστημόνων ότι η φετινή έξαρση της γρίπης ενδέχεται να ξεκινήσει νωρίτερα. Επιπλέον, από τα μέσα Νοεμβρίου παρατηρείται παραδοσιακά ενίσχυση του ρυθμού των εμβολιασμών.

Πάνω από το επιδημικό όριο η θετικότητα της γρίπης

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της τελευταίας επιδημιολογικής έκθεσης του ΕΟΔΥ, καθώς η θετικότητα της γρίπης παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και ξεπέρασε το 10%, ποσοστό που σηματοδοτεί την έναρξη της εποχικής δραστηριότητας της νόσου.

Κατά το διάστημα από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου καταγράφηκαν 115 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία, έναντι 90 την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, δηλώθηκαν δύο νέα σοβαρά περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, που χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς και ένας νέος θάνατος.

Από την αρχή της περιόδου επιτήρησης έχουν καταγραφεί συνολικά 20 περιστατικά γρίπης, που χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ και έξι θάνατοι.

Όσον αφορά τα στελέχη των ιών που εντοπίστηκαν, από τα 70 θετικά δείγματα τα 67 αφορούσαν γρίπη τύπου Α και τα τρία τύπου Β. Από τα 60 δείγματα τύπου Α που εξετάστηκαν περαιτέρω, τα 56 (93%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα τέσσερα (7%) στον Α(Η3).