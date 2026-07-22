Χαλκιδική: Στις φλόγες αυλή εργοστασίου με ανακυκλώσιμα υλικά

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αυλή εργοστασίου με ανακυκλώσιμα υλικά στα βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής με 16 πυροσβέστες και 6 οχήματα ενώ έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή υπάρχει και από μηχανήματα έργου ενώ η φωτιά είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη στο χώρο της αυλής.