Χαλκιδική: Στις φλόγες αυλή εργοστασίου με ανακυκλώσιμα υλικά
Πυρκαγιά ξέσπασε σε αυλή εργοστασίου με ανακυκλώσιμα υλικά στα βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής με 16 πυροσβέστες και 6 οχήματα ενώ έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή υπάρχει και από μηχανήματα έργου ενώ η φωτιά είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη στο χώρο της αυλής.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις