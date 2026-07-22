Σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που αφαιρούσαν αλυσίδες λαιμού με τη μέθοδο του εναγκαλισμού

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ στη Γλυφάδα, 28χρονη, 33χρονη και 34χρονος, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που αφαιρούσαν αλυσίδες λαιμού από ηλικιωμένους με τη μέθοδο του εναγκαλισμού σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας. για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα μέλος το οποίο και αναζητείται.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 19-7-2026, η 33χρονη προσέγγισε ηλικιωμένη στην περιοχή της Γλυφάδας και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, της αφαίρεσε χρυσή αλυσίδα λαιμού και διέφυγε με όχημα διαφυγής, όπου επέβαιναν η 28χρονη και ο 34χρονος.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούν στην περιοχή της Γλυφάδας, ενημερώθηκαν για την κλοπή και μετά από επισταμένες αναζητήσεις, εντόπισαν τους -3- δράστες, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συλληφθέντες προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψή τους, αρχικά εγκατέλειψαν το όχημά τους το οποίο είχε προσκρούσει σε έτερο αυτοκίνητο και στη συνέχεια επιχείρησαν να διαφύγουν, επιβιβαζόμενοι σε ταξί.