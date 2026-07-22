Έκρυβαν κάνναβη… σε κεραμίδια σχολείου

Δεν πίστευαν στα μάτια τους αστυνομικοί στον Εύβοσμο Θεσσαλονίκης, όταν βρήκαν ποσότητα κάνναβης σε κεραμίδια σχολείου. Δύο νεαροί, ένας 16χρονος και μία 20χρονη συνελήφθησαν από τις αρχές.

Συγκεκριμένα τα δύο άτομα συνελήφθησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο προαύλιο του σχολείου. Ο 16χρονος φέρεται να ήταν εκείνος που έκρυψε την κάνναβη στα κεραμίδια όσο η 20χρονη επιτηρούσε το χώρο.

Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν μία συσκευασία κάνναβης βάρους 109 γραμμαρίων.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, με τη μορφή κατοχής, αποθήκευσης και διακίνησης σε βαθμό κακουργήματος, ενώ παραπέμφθηκαν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Προανακριτικά ισχυρίστηκαν πως είχαν τα ναρκωτικά για δική τους χρήση ενώ, παραμένουν υπό κράτηση μέχρι να βρεθούν ενώπιων του ανακριτή.