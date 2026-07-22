Επίτιμος διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ο καθηγητής Χειρουργικής Dieter Broering
Ένας από τους κορυφαίους, διεθνώς, χειρουργούς στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και της ρομποτικής χειρουργικής, ο καθηγητής Dieter Broering, αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο διακεκριμένος καθηγητής μίλησε αποκλειστικά στον Alpha, για την πρόσφατη παγκόσμια ιατρική πρωτιά που πέτυχε μαζί με την ομάδα του,
τη μεταμόσχευση ήπατος σε ένα εξάχρονο παιδί, με μόσχευμα που προσέφερε ο ίδιος του ο πατέρας, αξιοποιώντας τη ρομποτική χειρουργική.
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