Επίτιμος διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ο καθηγητής Χειρουργικής Dieter Broering

Ένας από τους κορυφαίους, διεθνώς, χειρουργούς στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και της ρομποτικής χειρουργικής, ο καθηγητής Dieter Broering, αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο διακεκριμένος καθηγητής μίλησε αποκλειστικά στον Alpha, για την πρόσφατη παγκόσμια ιατρική πρωτιά που πέτυχε μαζί με την ομάδα του,

τη μεταμόσχευση ήπατος σε ένα εξάχρονο παιδί, με μόσχευμα που προσέφερε ο ίδιος του ο πατέρας, αξιοποιώντας τη ρομποτική χειρουργική.