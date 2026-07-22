Φωτιά στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς – Σηκώθηκαν 5 εναέρια

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Πριν λίγο ήχησε μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο με 16 πυροσβέστες,μία ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν και υδροφόρες για την κατάσβεση της φωτιάς.