Αθήνα: Δύο συλλήψεις για μολότοφ και εκρηκτικούς μηχανισμούς στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Η πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε τη δράση δύο εγκληματικών ομάδων – Είχαν κρύψει 14 μολότοφ, αυτοσχέδιους μηχανισμούς και κροτίδες στο κέντρο της Αθήνας.

Στη σύλληψη δύο 18χρονων προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, στο πλαίσιο της έρευνας για την κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών μηχανισμών κατά τη διάρκεια της μεγάλης συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας στις 28 Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί φέρονται να είναι μέλη δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε άτομα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι κατηγορούμενοι είχαν οργανωθεί σε δύο ανεξάρτητες ομάδες, με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένο τρόπο δράσης.

Την ημέρα της συγκέντρωσης, οι επτά κατηγορούμενοι φέρονται να μετέφεραν μέσα σε σακίδια πλάτης οκτώ αυτοσχέδιους εκρηκτικούς, εμπρηστικούς μηχανισμούς, 14 βόμβες μολότοφ και τέσσερις κροτίδες. Προκειμένου να αποφύγουν τους αστυνομικούς ελέγχους που πραγματοποιούνταν στην περιοχή, έκρυψαν τα σακίδια σε στοές και άλλα σημεία του κέντρου της Αθήνας, με σκοπό να τα παραλάβουν αργότερα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ωστόσο, οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν εγκαίρως τα σακίδια και προχώρησαν στην κατάσχεση του περιεχομένου τους, αποτρέποντας τη χρήση των επικίνδυνων αντικειμένων.

Οι δύο 18χρονοι συνελήφθησαν το πρωί της 20ής Ιουλίου 2026, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και της νομοθεσίας για φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, ρουχισμό που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των πράξεων, δύο σουγιάδες, μία σιδερογροθιά, μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο και μία φωτοβολίδα.