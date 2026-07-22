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Μυρτώ της Πάρου: «Η ζωή σου έμεινε ακίνητη και μαζί σου η δική μου» – Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/07/2026 17:50
Μυρτώ της Πάρου: «Η ζωή σου έμεινε ακίνητη και μαζί σου η δική μου» – Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ

Δεκατέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 22 Ιουλίου, από τη βάρβαρη επίθεση που καθήλωσε τη Μυρτώ στο αναπηρικό αμαξίδιο και άλλαξε για πάντα τη ζωή της οικογένειάς της. Η μητέρα της, Μαρία Κοτρώτσου, περιγράφει τον καθημερινό αγώνα, τον πόνο και την οργή της, δηλώνοντας αποφασισμένη να συνεχίσει να παλεύει για το παιδί της και για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων με αναπηρία.
Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της στο facebook:

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