Τέμπη: Όχι στην αναβολή της δίκης λένε οι συγγενείς

Κάθετοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης.

Προχωρώντας στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της επόμενης εβδομάδας πριν τη διακοπή του Αυγούστου, οι συγγενείς δηλώνουν πως τάσσονται υπέρ της εισαγγελικής πρότασης για απόρριψη του αιτήματος των κατηγορουμένων, κυρίως της ΕΡΓΟΣΕ, για αναβολή της δίκης και προδικαστικής παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Εν αναμονή της απόφασης σχετικά με τα αιτήματα των κατηγορουμένων και των συνηγόρων τους, οι συγγενείς χαρακτηρίζουν αυτές τις κινήσεις “δικονομικά τεχνάσματα” που στόχο έχουν την καθυστέρηση της εξέτασης των ευθυνών που αφορούν τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

Παράλληλα σε ανακοίνωσή τους τονίζουν πως αναμένεται η αναβάθμιση των κατηγοριών, ζήτημα που έχει συζητηθεί και σε προηγούμενες δικάσιμους ενώ ζητούν να παραπεμφθούν σε δίκη οι Χ. Τριαντόπουλος και Κ. Αγοραστός.

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτιο Τύπου των συγγενών:

“Να απορριφθούν από το Δικαστήριο τα αιτήματα αναβολής!

Ο Τριαντόπουλος έπρεπε να είναι κατηγορούμενος στην κύρια δίκη για τα Τέμπη

μαζί με τον Καραμανλή!

Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2026

Με την ολοκλήρωση της 22ης και 23ης δικασίμου στο Τριμελές Εφετείο

Κακουργημάτων Λάρισας, η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών εισέρχεται στην τελική

ευθεία του πρώτου κύκλου της, ενόψει των δύο τελευταίων συνεδριάσεων της

ερχόμενης εβδομάδας πριν από τη διακοπή του Αυγούστου και της κρίσιμης

απόφασης του Δικαστηρίου επί των αιτημάτων των κατηγορουμένων για αναβολή

της δίκης!

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις

εντός της αίθουσας, δίνοντας το «παρών» σε κάθε συνεδρίαση.

Μετά τη σαφή πρόταση της Εισαγγελέως, η οποία ζήτησε να απορριφθούν ως

αβάσιμα τα αιτήματα αναβολής και αναστολής της δίκης, ακυρότητας του

κλητηρίου θεσπίσματος, καθώς και της προδικαστικής παραπομπής και του

προδικαστικού ερωτήματος προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που υπέβαλαν οι

δικηγόροι των κατηγορουμένων κυρίως της ΕΡΓΟΣΕ, ήρθε η ώρα της απόφασης.

Τώρα να υιοθετηθεί η Εισαγγελική πρόταση που σωστά διαχώρισε τη διερεύνηση

των εγκλημάτων για τις χαμένες ανθρώπινες ζωές και τον τραυματισμό δεκάδων

άλλων από τις οικονομικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Να απορριφθούν τα δικονομικά τεχνάσματα και προσχήματα των κατηγορουμένων

που στοχεύουν στο να καθυστερήσουν την ουσιαστική εξέταση των βαρύτατων

ευθυνών τους για τη μη ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των συστημάτων

ασφαλείας.

Να προχωρήσει το Δικαστήριο, όπως έχει ήδη δεσμευτεί δια της Προέδρου, στην

έκδοση απόφασης για αυτά τα αιτήματα πριν από την καθιερωμένη διακοπή του

Αυγούστου, στις συνεδριάσεις της 27ης και 28ης Ιουλίου.

Οι οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες είμαστε σταθερά εντός της

αίθουσας, συνεχίζοντας τον αγώνα μας για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Να παραπεμφθούν άμεσα στο Ειδικό Δικαστήριο οι Τριαντόπουλος, Αγοραστός και

τα μη πολιτικά πρόσωπα, την παραπομπή των οποίων πρότεινε ο εισαγγελέας στο

Δικαστικό Συμβούλιο. Περιμένουμε να γίνει αναβάθμιση των κατηγοριών και να

διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και άλλων πολιτικών προσώπων, όπως

προκύπτει από τα στοιχεία που έχουμε εισφέρει οι συγγενείς που δηλώσαμε

παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας στον Άρειο Πάγο.

Για τη δικαίωση των ανθρώπων μας.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023”