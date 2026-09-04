Χαλκιδική-Έβρος: Συνέλαβαν δύο άνδρες για τις πυρκαγές

Δύο άνδρες φέρονται να ευθύνονται για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο σε αγροτικές περιοχές της Χαλκιδικής και του Έβρου.

Στην περιοχή της Χαλκιδικής, ο υπαίτιος είναι ένας 70χρονος υπήκοος Ρουμανίας, ο οποίος έβαλε φωτιά σε στοίβα με υπολείμματα βλάστησης στην περιοχή Γερακινή, στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Πυροσβεστική, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε διπλανά χωράφια.

Αντίστοιχα στον Έβρο, υπεύθυνος για την πυρκαγιά είναι ο 64χρονος ημεδαπός. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την προανακριτική, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων με χορτοκοπτικό μηχάνημα. Όσο ο άνδρας έκοβε τα χόρτα , μεταλλικό τμήμα από το μηχάνημα ήρθε σε επαφή με πέτρα, προκαλώντας σπινθήρα, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για εμπρησμό από αμέλεια, έπειτα από το πόρισμα της Πυροσβαστικής.