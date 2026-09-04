Γαύδος: Διάσωση 47 αλλοδαπών στα ανοιχτά του νησιού

47 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη Γαύδο οι οποίοι είχαν προορισμό την Κρήτη.

Όλα ξεκίνησαν όταν εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε τη λέμβο να πλέει στα ανοιχτά. Η βάρκα βρισκόταν περίπου 42 ναυτικά μίλια νότια του νησιού και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Η επιχείρηση διάσωσης και η μεταφορά

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέλαβε αμέσως τον συντονισμό. Πλωτό σκάφος του Λιμενικού έπσευσε στο σημείο, περισυνέλεξε σώους και τους 47 επιβαίνοντες και αυτή την ώρα τους μεταφέρει με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων.