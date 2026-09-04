LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

14:50
ALPHA NEWS

Βάρκα “βρήκε” σε καλώδια του… τραμ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/09/2026 13:11

Με ένα επικίνδυνο περιστατικό ήρθαν αντιμέτωποι οδηγοί, στον Πειραιά, στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο, βάρκα, η οποία ήταν φορτωμένη σε φορτηγό, “βρήκε” και κόλλησε σε καλώδια του τραμ. Το φορτηγό φαίνεται να κινήθηκε στις γραμμές του τραμ για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα. Στο βίντεο φαίνεται το τραμ, πίσω από το φορτηγό, να έχει σταματήσει.

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης