Βάρκα “βρήκε” σε καλώδια του… τραμ

Με ένα επικίνδυνο περιστατικό ήρθαν αντιμέτωποι οδηγοί, στον Πειραιά, στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο, βάρκα, η οποία ήταν φορτωμένη σε φορτηγό, “βρήκε” και κόλλησε σε καλώδια του τραμ. Το φορτηγό φαίνεται να κινήθηκε στις γραμμές του τραμ για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα. Στο βίντεο φαίνεται το τραμ, πίσω από το φορτηγό, να έχει σταματήσει.