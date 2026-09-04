Καθηγητής πανεπιστημίου Πατρών για σκονάκια νέας γενιάς

"Γυαλιά θα φορούν μόνο όσοι έχουν ιατρική βεβαίωση"

Ενόψει της εξεταστικής περιόδου στα πανεπιστήμια στις 17 Σεπτεμβρίου, ένας καθηγητής του τμήματος μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προσπάθησε να πάρει μέτρα για τα σκονάκια νέας γενιάς, όπως αναφέρει το pelop.gr..

Σύμφωνα με δική του εξήγηση, τα μέτρα αυτά, λαμβάνονται, προκειμένου οι εξετάσεις, να μην μετατραπούν σε «πανηγύρι Τεχνητής Νοημοσύνης» αφενός, και αφετέρου δε, οι φοιτητές που έχουν προετοιμαστεί για το μάθημα, να μην βρεθούν σε δυσχερή και μειονεκτική θέση.

Έτσι, ο συγκεκριμένος καθηγητής, ζητάει από τους φοιτητές:

1) Να γράψουν μόνο με μολύβι,

2) Να έχουν μαζί τους σχετική ιατρική βεβαίωση (ούτως ώστε να μπλοκαριστούν, όσοι χρησιμοποιούν «Έξυπνα» γυαλιά), όσοι χρειάζονται γυαλιά, για να γράψουν.

Ωστόσο, ο πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, μίλησε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», και ανέφερε, ότι, «πάντα υπήρχε αντιγραφή», και ότι σήμερα, η Τεχνητή Νοημοσύνη, δίνει τη δυνατότητα για τον εντοπισμό ύποπτων γραπτών.

Σημείωσε επίσης, πως «σήμερα το ΑΙ, μπορεί να εντοπίσει σε ποια γραπτά, μπορεί να έχει γίνει αντιγραφή».