Νάξος: Σώθηκε η πράσινη χελώνα Ναυσικά

Η αγωνία έδωσε την θέση της στα χαμόγελα .Η χελώνα Ναυσικά που πριν απο δύο εβδομάδες βρέθηκε στην Αμοργό βαριά τραυματισμένη ξεκίνησε να κολυμπάει.

Παρά τον μερικό ακρωτηριασμό στο μπροστινό της πτερύγιο, το ζώο ανέκτησε τις δυνάμεις του. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση εθελοντών και κτηνιάτρων στη Νάξο, η Ναυσικά σώθηκε και ετοιμάζεται να επιστρέψει στο σπίτι της.

Ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου και κτηνίατρος κ. Δ. Βασαλάκης έδωσαν μάχη για να σώσουν το πτερύγιο. Ο γιατρός εφάρμοσε θεραπεία βιοτροποποίησης με φθορίζον φως που πέτυχε ταχύτερη και ανώδυνη επούλωση των τραυμάτων.

Το επόμενο βήμα

Η Ναυσικά είναι πλέον ζωηρή και προσαρμόζεται απόλυτα στη νέα της κατάσταση. Μόλις επουλωθούν πλήρως τα τραύματα και τελειώσει τη φαρμακευτική της αγωγή, θα αφεθεί ξανά ελεύθερη στη θάλασσα.