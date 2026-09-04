Πλημμύρισε το 1ο ειδικό Δημοτικό σχολείο Αγρινίου

Μια ξαφνική νεροποντή ήταν αρκετή για να πλημμυρίσουν οι αίθουσες του 1ου ειδικού σχολείου στο Αγρίνιο.

Με νερό γέμισαν ακόμη και οι ντουλάπες με τα ρούχα παιδιών.

Από νωρίς το πρωί, οι καθαρίστριες με τη βοήθεια των γονέων και των καθηγητών προσπαθούν να απομακρύνουν τα νερά από τους χώρους του σχολείου.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr ο διευθυντής του σχολείου έχει ενημερώσει εδώ και δύο χρόνια το δήμο για το πρόβλημα της κλίσης στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου και τους κινδύνους που υπάρχουν σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης.

Το πρόβλημα όμως δεν αποκαταστάθηκε.

Η διεύθυνση του σχολείου ζητά ακόμη και τώρα να γίνουν οι απαραίτητες παρέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος.