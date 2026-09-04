Κερύνεια: Ανασύρθηκαν ακόμη δύο σοροί από το φονικό ναυάγιο

Ακόμη 2 σοροί βρέθηκαν από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερύνειας, κατά την διάρκεια επιχείρησης σε βαθιά νερά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών τα πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού TCG ISIN και TCG ALEMDAR εντόπισαν δύο σορούς, οι οποίες ανήκουν σε γυναίκες.

Ακόμη ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους. Δυστυχώς, ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό,ανέρχεται πλέον σε 12.Δεκαέξι επιβάτες του μοιραίου πλοίου παραμένουν αγνοούμενοι.