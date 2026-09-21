Λάρισα: 15χρονος κατέρρευσε ξαφνικά και πέθανε

Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας, όπου ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, ο ανήλικος κατέληξε.

Οι συνθήκες της κατάρρευσης

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 15χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ

Όπως διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στον 15χρονο παρείχε τις πρώτες βοήθειες κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα.

Την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό, το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αγιάς βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς τη Λάρισα, καθώς μετέφερε άλλο περιστατικό.

Την ίδια ώρα, σε άλλο περιστατικό βρισκόταν και το όχημα του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας στους Γόννους.