Γιώργος Μαζωνάκης: Οι ιερείς που μίλησαν για την πίστη του

Δύο ιερείς που είχαν έρθει κοντά με τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησαν για εκείνον στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της σχέσης του με την πίστη.

Ο ένας από τους δύο ιερείς αναφέρθηκε στην πίστη του τραγουδιστή και στη σχέση του με τον Θεό.

«Όντως πίστευε. Πίστευε πολύ περισσότερο από αυτό που έλεγε και είχε μεγάλη διάκριση», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν εξέφραζε πάντα προς τα έξω το βάθος της πίστης που είχε μέσα του.

«Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το εξωτερίκευε, όχι στο βάθος που το είχε μέσα του. Αυτό είναι ομολογία πίστεως», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο Γιώργος πίστευε ότι «ο Θεός επιτρέπει το καθετί στη ζωή μας».

Στην εκπομπή μίλησε και ο πατέρας Χρήστος Λυκουρέσης, ο οποίος ήταν πνευματικός του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ιερέας περιέγραψε πώς γνωρίστηκαν, όταν ο Γιώργος είχε βρεθεί στην Ιθάκη ένα Πάσχα. Εκείνη την περίοδο ο πατέρας Χρήστος υπηρετούσε ως ιερέας στο νησί.

Μετά το τέλος της Ανάστασης, ο Γιώργος περίμενε να φύγει ο κόσμος από την εκκλησία, ώστε να μπορέσει να τον γνωρίσει χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Ο πατέρας Χρήστος είπε πως τότε γνώρισε έναν άνθρωπο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έναν απλό άνθρωπο.

Ο Γιώργος τού εξέφρασε τον θαυμασμό του και την κατάνυξη που ένιωσε κατά τη διάρκεια της Αναστάσιμης ακολουθίας.

Σύμφωνα με τον ιερέα, αγάπησε ιδιαίτερα την Ιθάκη και βοήθησε κρυφά αρκετούς ανθρώπους, αλλά και την Εκκλησία.

Όπως ανέφερε, ακολουθούσε στην πράξη τα λόγια του Κυρίου: «η δεξιά σου να μη γνωρίζει τι ποιεί η αριστερά σου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αγάπη του Γιώργου για την Εκκλησία και τους ύμνους.

Όπως είπε, από μικρός ήθελε να γίνει μοναχός, κάτι που είχε αναφέρει και δημόσια. Σιγοέψελνε στο ιερό, ενώ ντρεπόταν να ανέβει στο ψαλτήρι.

Παράλληλα, γνώριζε αρκετούς ύμνους, όπως αποκάλυψε ο πνευματικός του.

Ο πατέρας Χρήστος Λυκουρέσης ολοκλήρωσε τη συγκινητική αναφορά του με μια προσευχή για την ανάπαυση του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ο Θεός να τον κατατάξει εν σκηναίς δικαίων και εν χώρα ζώντων. Ήταν όντως παιδί του Θεού και να είναι αιωνία η μνήμη του».