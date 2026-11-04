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Χαλκίδα: Χειροπέδες σε αλλοδαπό για λαθραία καπνικά προϊόντα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/11/2026 17:36
Χαλκίδα: Χειροπέδες σε αλλοδαπό για λαθραία καπνικά προϊόντα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 200 αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρων και 1.000 γραμμάρια αδασμολόγητου καπνού.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο ελέγχου για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν νομότυπη έρευνα στην κατοικία του αλλοδαπού, όπου εντόπισαν τα καπνικά προϊόντα που δεν έφεραν την προβλεπόμενη φορολογική επιβάρυνση.

Ειδικότερα, κατά την έρευνα βρέθηκαν 200 πακέτα τσιγάρων διαφόρων μαρκών, καθώς και 20 συσκευασίες καπνού. Το συνολικό βάρος του αδασμολόγητου καπνού ανέρχεται σε ένα κιλό.

Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

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