Γέρακας: Συνελήφθη άνδρας για απάτες και πλαστογραφίες

Στη σύλληψη ενός 59χρονου άνδρα προχώρησαν το πρωί της Τρίτης αστυνομικοί στην περιοχή του Γέρακα.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 10 ετών για απάτες και πλαστογραφίες, με το συνολικό οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η καταδίκη του αφορά τα αδικήματα της απάτης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και της πλαστογραφίας κατ’ εξακολούθηση. Το ποσό που φέρεται να αποκόμισε από τις παράνομες πράξεις του υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Ειδικότερα, οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012.

Μετά τη σύλληψή του στον Γέρακα, ο 59χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, προκειμένου να εκτίσει την ποινή κάθειρξης των 10 ετών που του έχει επιβληθεί.