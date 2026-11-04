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Συναγερμός στην Καισαριανή για ύποπτο αντικείμενο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/11/2026 17:17

Συναγερμός σήμανε στις αρχές καθώς εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο στην περιοχή της Καισαριανής.

Πρόκειται για βαλίτσα η οποία βρισκόταν στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προκειμένου να ελέγξει το αντικείμενο.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην συμβολή των δύο οδών μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη.

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