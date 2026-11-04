Συναγερμός στην Καισαριανή για ύποπτο αντικείμενο
Συναγερμός σήμανε στις αρχές καθώς εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο στην περιοχή της Καισαριανής.
Πρόκειται για βαλίτσα η οποία βρισκόταν στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη.
Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προκειμένου να ελέγξει το αντικείμενο.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην συμβολή των δύο οδών μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις