Ιεράπετρα: Πυροσβέστης έπεσε από ύψος 6 μέτρων σε φαράγγι

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 43χρονος πυροσβέστης, όταν έπεσε σε φαράγγι από ύψος, στην Ιεράπετρα της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν ο άνδρας βρισκόταν για αναρρίχηση μαζί με άλλους έξι άνδρες. Οι επτά τους διέσχιζαν το φαράγγι της Ρίζας, όταν μετά από μία λάθος κίνηση ο 43χρονος έπεσε στο κενό. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ είχε τις αισθήσεις του. Οι υπόλοιποι αναρριχητές, κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - NEAKRITI.GR

Στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού, καθώς το σημείο στο οποίο βρισκόταν τραυματισμένος ο 43χρονος ήταν ιδιαίτερα δύσβατο. Επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου καθώς και της 3ης ΕΜΑΚ. Στην επιχείρηση συνέδραμ και εθελοντικές ομάδες.

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιεράπετρας.