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Ιεράπετρα: Πυροσβέστης έπεσε από ύψος 6 μέτρων σε φαράγγι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/11/2026 17:45
Ιεράπετρα: Πυροσβέστης έπεσε από ύψος 6 μέτρων σε φαράγγι
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 43χρονος πυροσβέστης, όταν έπεσε σε φαράγγι από ύψος, στην Ιεράπετρα της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν ο άνδρας βρισκόταν για αναρρίχηση μαζί με άλλους έξι άνδρες. Οι επτά τους διέσχιζαν το φαράγγι της Ρίζας, όταν μετά από μία λάθος κίνηση ο 43χρονος έπεσε στο κενό. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ είχε τις αισθήσεις του. Οι υπόλοιποι αναρριχητές, κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - NEAKRITI.GR

Στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού, καθώς το σημείο στο οποίο βρισκόταν τραυματισμένος ο 43χρονος ήταν ιδιαίτερα δύσβατο. Επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου καθώς και της 3ης ΕΜΑΚ. Στην επιχείρηση συνέδραμ και εθελοντικές ομάδες.

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιεράπετρας.

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