Αττική: Συνελήφθη 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων

Στη σύλληψη ενός 52χρονου για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε χθες η αστυνομία, σε περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 52χρονος φέρεται να διατηρούσε μεγάλο αριθμό αρχείων με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια.

Τα ευρήματα από την έρευνα στο σπίτι

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας εντοπίστηκε ψηφιακός φάκελος που περιείχε περισσότερα από 3.900 αρχεία με πορνογραφικό περιεχόμενο. Ανάμεσα σε αυτά υπήρχαν αρχεία στα οποία απεικονίζονταν παιδιά ηλικίας έως και 12 ετών.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση των ψηφιακών πειστηρίων που βρέθηκαν στην κατοικία του 52χρονου. Παράλληλα, κατασχέθηκε και χρηματικό ποσό ύψους 3.555 ευρώ.

Μετά τη σύλληψή του, ο 52χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.