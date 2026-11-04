Δυτική Αχαΐα: Τρία κιλά κάνναβης και όπλα βρέθηκαν σε σπίτι

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί το πρωί της Τρίτης στη Δυτική Αχαΐα, καθώς σε έρευνα στο σπίτι του εντόπισαν περισσότερα από τρία κιλά ακατέργαστης κάνναβης, φυτικά αποσπάσματα και όπλα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, κατά την έρευνα στην κατοικία του κατηγορουμένου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 3 κιλά και 117 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και φυτικών αποσπασμάτων. Οι ποσότητες ήταν μοιρασμένες σε διαφορετικές συσκευασίες και δοχεία.

Τα όπλα και τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν

Εκτός από τα ναρκωτικά, στο σπίτι βρέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα. Πρόκειται για δύο μονόκαννα κυνηγετικά και μία καραμπίνα, η οποία ήταν γεμάτη με τρία φυσίγγια.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη ένα πιστόλι κρότου-αερίου με κενή γεμιστήρα, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και μία κηπευτική ψαλίδα.

Στον Εισαγγελέα ο συλληφθείς

Ο άνδρας συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.