Ιεράπετρα: Έρευνες για αγνοούμενους

Συναγερμός έχει σημάνει στις Λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας μετά από εντοπισμό άτομο στην Νήσο Χρυσή και την δήλωσή του ότι επέβαινε σε λέμβο, με άλλα άτομα η οποία βυθίστηκε χτες το μεσημέρι.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμού του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή της νήσου για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.Στην περιοχή βρίσκονται δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, παραπλέοντα σκάφη καθώς και εναέριο μέσο Frontex.