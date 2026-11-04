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Ιεράπετρα: Έρευνες για αγνοούμενους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/11/2026 18:01
Ιεράπετρα: Έρευνες για αγνοούμενους
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Συναγερμός έχει σημάνει στις Λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας μετά από εντοπισμό άτομο στην Νήσο Χρυσή και την δήλωσή του ότι επέβαινε σε λέμβο, με άλλα άτομα η οποία βυθίστηκε χτες το μεσημέρι.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμού του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή της νήσου για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.Στην περιοχή βρίσκονται δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, παραπλέοντα σκάφη καθώς και εναέριο μέσο Frontex.

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