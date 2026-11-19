Με σημαντικά προβλήματα πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων σε πολλές περιοχές της Αττικής το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, καθώς ο αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος δημιουργεί ουρές και καθυστερήσεις τόσο σε κεντρικές οδικές αρτηρίες όσο και στην Αττική Οδό.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Κηφισού, με τα εντονότερα προβλήματα να εντοπίζονται από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αντίστοιχα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το αθηναϊκό κέντρο.

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται επιπλέον στις οδικές αρτηρίες με κατεύθυνση τον Πειραιά και τα νότια προάστια, όπου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν σε αρκετά τμήματα. Παράλληλα, έντονο μποτιλιάρισμα παρατηρείται στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου προς Κόρινθο, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακές δυσχέρειες καταγράφονται και στην Αττική Οδό, όπου οι σημαντικότερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο, δυσκολεύοντας τις πρωινές μετακινήσεις.