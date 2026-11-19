Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη εξέφρασε την έκπληξή της όταν ανακάλυψε ότι το τραγούδι της «Όλα αυτά που φοβάμαι» ακούγεται στο βιντεοπαιχνίδι GTA 6.

Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε την ανακάλυψή της με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη εντόπισε το τραγούδι της σε έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι. Η παρουσία του κομματιού αποτέλεσε μια απρόσμενη έκπληξη για την ίδια, η οποία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της.

«Τι να πω!!! Τρομερή έκπληξη», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, δημοσιεύοντας παράλληλα και τη σχετική εικόνα.

Η παρουσία του τραγουδιού στο GTA 6 συνδέεται με ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν κάνει γνωστή τη σειρά Grand Theft Auto: τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της. Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν συχνότητες κατά τη διάρκεια της οδήγησης και να επιλέγουν τη μουσική που ακούνε μέσα στο παιχνίδι.

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK – Γιωργος Μπουρικας