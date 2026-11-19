Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Τρικάλων εκδικάζεται σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η υπόθεση της άγριας δολοφονίας μιας 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών από τον 40χρονο σύζυγό της, έγκλημα που διαπράχθηκε στις 22 Αυγούστου 2025.

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, το ζευγάρι ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση επειδή ο 40χρονος υποψιαζόταν ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού, άρπαξε ένα μαχαίρι από ένα σετ ψησίματος και κινήθηκε εναντίον της.

Η 36χρονη επιχείρησε να προστατευτεί κλείνοντας την πόρτα της κουζίνας για να τον κρατήσει έξω, ωστόσο εκείνος την έσπασε και την κυνήγησε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου την ακινητοποίησε και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με το μαχαίρι σε όλο της το σώμα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ότι ο θάνατος της άτυχης γυναίκας επήλθε από θωρακικό τραύμα που προκλήθηκε από τέμνον όργανο, ενώ στο σώμα της εντοπίστηκαν πολλαπλές πληγές, καθώς και τραύματα άμυνας.