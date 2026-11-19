Στη σύλληψη μιας 30χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στον Βόλο, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της 12χρονης, που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συλληφθείσα φέρεται να ήταν υπεύθυνη για τη λειτουργία του μίνι μάρκετ από το οποίο η ανήλικη προμηθεύτηκε αλκοολούχο ποτό.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση της σχολικής εκδήλωσης για την επέτειο του Πολυτεχνείου, όταν η 12χρονη επισκέφθηκε το κατάστημα μαζί με την παρέα της. Εκεί φέρεται να αγόρασε ένα μπουκάλι βότκα και δύο ενεργειακά ποτά.

Στη συνέχεια, η ανήλικη φέρεται να κατανάλωσε συνολικά επτά ποτά, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να καταρρεύσει μπροστά στους φίλους της.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, όπου οι γιατροί αξιολόγησαν τη σοβαρότητα της κατάστασής της και αποφάσισαν την άμεση διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Όπως έγινε γνωστό, η 12χρονη έφτασε στα Επείγοντα σε κωματώδη κατάσταση, ενώ λόγω της κρισιμότητας της υγείας της εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο διασωλήνωσης.

Χάρη στην άμεση παρέμβαση των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, η κατάσταση της ανήλικης σταθεροποιήθηκε και παρουσίασε σταδιακή βελτίωση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σήμερα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Η 30χρονη αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για πώληση, προσφορά και διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο.