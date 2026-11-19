Κυψέλη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Κυψέλη, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα στην οδό Δροσοπούλου. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο και να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε τμήμα του δρόμου. Οι οδηγοί αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη διέλευσή τους από το σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για το αν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ ή για το αποτέλεσμα ενδεχόμενου ελέγχου.
Η κυκλοφορία στην οδό Δροσοπούλου έχει πλέον αποκατασταθεί και η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται κανονικά.
Την υπόθεση διερευνει η Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
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