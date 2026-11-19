Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Κυψέλη, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα στην οδό Δροσοπούλου. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο και να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε τμήμα του δρόμου. Οι οδηγοί αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη διέλευσή τους από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για το αν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ ή για το αποτέλεσμα ενδεχόμενου ελέγχου.

Η κυκλοφορία στην οδό Δροσοπούλου έχει πλέον αποκατασταθεί και η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται κανονικά.

Την υπόθεση διερευνει η Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.